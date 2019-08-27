Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский станет заместителем председателя Комитета финансовой, налоговой и таможенной политики в новой Раде. Об этом в Facebook написал надреп в Раде VII и VIII созыва Павел Ризаненко.

По его словам, Даниил Гетьманцев станет председателем комиета, экс-глава Волынского облсовета Игорь Палица - секретарем. А Александр Дубинский заместителем председателя комитета. Сам Дубинский у себя в Telegram-канале эту информацию подтвердил и уточнил, что его специализацией будут банки и финансовые рынки.

"Палица будет секретарем, а Дубинский заместителем председателя комитета финансовой, налоговой и таможенной политики, который теперь будет отвечать за банковскую систему! Коломойский-Палица-Дубинский-национализация Приватбанка... P.S. Председатель комитета - Гетьманцев (СН), первый заместитель - Железняк (Голос) ..." - написал Ризаненко.

Скриншот: Facebook/ Pavlo Rizanenko

Отметим, что Палица (прошел в Раду как самовыдвиженец) считается близким соратником Игоря Коломойского, а Александр Дубинский работал до избрания нардепом на телеканале Коломойского 1+1.

Ранее "Страна" писала, что группе внефракционных депутатов, подконтрольных Коломойскому и Авакову отдадут должности секретарей ряда важнейших комитетов.

Напомним, у Зеленского сообщили, какие парламентские комитеты отдадут другим. Так, депутаты от президентской политсилы возглавят все, кроме следующих комитетов: по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий; по вопросам свободы слова; молодежи и спорта; евроинтеграции; комиссии по вопросам ветеранов.

Также мы писали о том, как распределяют должности в новом парламенте.