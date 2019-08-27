Комитет Рады по финансовой, налоговой и таможенной политике возглавит Гетьманцев, его замом станет Дубинский, а секретарем Палица
Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский станет заместителем председателя Комитета финансовой, налоговой и таможенной политики в новой Раде. Об этом в Facebook написал надреп в Раде VII и VIII созыва Павел Ризаненко.
По его словам, Даниил Гетьманцев станет председателем комиета, экс-глава Волынского облсовета Игорь Палица - секретарем. А Александр Дубинский заместителем председателя комитета. Сам Дубинский у себя в Telegram-канале эту информацию подтвердил и уточнил, что его специализацией будут банки и финансовые рынки.
"Палица будет секретарем, а Дубинский заместителем председателя комитета финансовой, налоговой и таможенной политики, который теперь будет отвечать за банковскую систему! Коломойский-Палица-Дубинский-национализация Приватбанка... P.S. Председатель комитета - Гетьманцев (СН), первый заместитель - Железняк (Голос) ..." - написал Ризаненко.
Скриншот: Facebook/ Pavlo Rizanenko
Отметим, что Палица (прошел в Раду как самовыдвиженец) считается близким соратником Игоря Коломойского, а Александр Дубинский работал до избрания нардепом на телеканале Коломойского 1+1.
Ранее "Страна" писала, что группе внефракционных депутатов, подконтрольных Коломойскому и Авакову отдадут должности секретарей ряда важнейших комитетов.
Напомним, у Зеленского сообщили, какие парламентские комитеты отдадут другим. Так, депутаты от президентской политсилы возглавят все, кроме следующих комитетов: по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий; по вопросам свободы слова; молодежи и спорта; евроинтеграции; комиссии по вопросам ветеранов.
Также мы писали о том, как распределяют должности в новом парламенте.