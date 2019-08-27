В пропрезидентской партии "Слуга народа" произошел первый публичный внутренний конфликт. Народного депутата от СН Александра Куницкого, который, по предварительным данным, должен был стать заместителем главы комитета по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности, без его ведома перевели в другой документ.

Об этом нардеп сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook во вторник, 27 августа.

Как он отметил, сегодня состоялось первое, полуформальное заседание комитета по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности, в котором, по предварительной информации Куницкий должен был занять пост заместителя главы.

"Сегодня же, придя в комитет, я с горечью обнаружил, что в комитете я больше не состою. По каким причинам это произошло, для меня это не понятно и не известно. Главой комитет является Денис Монастырский, который пошел по списку от партии "Слуга народа". Он сообщил мне, о том, что было принято решение, что я в комитете больше не состою, что меня каким-либо чудесным образом перевели в другой комитет - в транспортный", - сообщил нардеп.

По его словам, он был исключен и переведен в другой комитет без всяких согласований и личного общения с ним.

"Пытался я узнать у своих коллег, кто принял решение, но все просто отводят глаза и делают вид, что не понимают, что происходит. Поэтому считаю нужным и правильным обсудить этот вопрос в публичной плоскости, пусть коллеги мои объяснят, почему они приняли решение без согласования со мной".

Видео: Facebook/Александр Куницкий

Отметим, что ситуацию также прокомментировал на своей странице в Фейсбуке депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, который решил привлечь внимание партии к этому случаю.

"А давайте привлечём внимание партии СН к этому вопиющему случаю. Человека и гражданина, который посвятил годы борьбе с коррупцией и произволом МВД - пытаются вытолкать из Правоохранительного комитета Рады. Причём, втихаря и без пояснений. Уверен, руководство партии должно отреагировать", - написал он.

Скриншот: Facebook/Олександр Дубінський

Напомним, во время избирательной кампании имя Куницкого фигурировало в нескольких скандальных историях. Народный депутат Андрей Денисенко заявлял о том, что Александр Куницкий имеет гражданство Израиля и часто посещает Россию.

При этом во время одной из встреч с избирателями Куницкий якобы сам подтвердил, что с 12 лет имеет гражданство Израиля, а также проходил службу в армии этой страны.

11 июля ЦИК отменила регистрацию Куницкого в качестве кандидата из-за двойного гражданства. Но 14 июля 6-й апелляционный административный суд отменил решение ЦИКа. За два дня до голосования, 19 июля, Верховный суд допустил Куницкого к выборам.

Куницкого позиционируют как известного блогера (zpsanek в Youtube, более 1 миллиона подписчиков).

Чуть более года назад электронные СМИ сообщали о задержании блогера Куницкого патрульной полицией в Борисполе за нарушение правил дорожного движения. Сам Куницкий заявил, что полицейские устроили "шоу сумасшедшее" и напали на его жену.