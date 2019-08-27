Партия "Слуга Народа" не планирует отменять призыв на срочную службу, оставив форму комплектовании армии смешанной. Об этом заявила избранная народным депутатом Украины по списку партии "Слуга народа" Анна Коваленко в интервью "Левому берегу".

"Форму комплектования армии оставляем смешанной по ряду причин, но будем вносить изменения в законы "О воинской обязанности и военной службе", "Об альтернативной службе", готовим системные изменения по комплектованию батальонов территориальной обороны, системы мобилизации и общественного резерва", - сказала Коваленко, отвечая на вопрос относительно возможности перехода на контрактную армию.

Она добавила, что также планируется внесение изменений в законы "О нацбезопасности ", "О государственной тайне" и "О Вооруженных силах Украины".

Ранее Анна Коваленко также сообщила, что Украина для военных нужд импортирует 40% деталей из России. По ее словам, для решения проблемы, нужно скоординировать работу спецслужб, финансировать соответствующие программы в профильных институтах.

Напомним, экс-президент Петр Порошенко утвердил сроки призыва и увольнения военнослужащих в 2019 году. Согласно указу, следующий призыв на срочную военную службу в этом году будет осуществляться в октябре-декабре.

Напомним, в МВД определили порядок отбора контрактников для Госпогранслужбы.