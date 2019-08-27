Депутаты, избранные в Верховную Раду от партии "Европейская солидарность", намерены выдвинуть на должность вице-спикера кандидатуру лидера крымскотатарского народа, нардепа Мустафу Джемилева. Об этом со ссылкой на представителя политсилы Артура Герасимова пишет "Интерфакс-Украина".

"Сегодня состоялось заседание (будущей - Ред.) фракции партии "Европейская солидарность", политической силы Петра Порошенко. И единогласно, при одном человеке, который воздержался, мы приняли решение на должность вице-спикера выдвигать украинскую легенду Мустафу Джемилева", - сообщил Герасимов.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко заявил, что не поддержит кандидатуру на должность вице-спикера от Оппозиционной платформы. Фамилия кандидата от "Оппозиционной платформы" при этом не называется.

Также мы писали, что фракция "Батькивщина" отозвала своего кандидата на пост второго вице-спикера Верховной Рады Елену Кондратюк. Таким образом группа Пинчука расчищает группе Коломойского путь к месту второго вице-спикера.

Кроме того, депутаты-мажоритарщики, которые входят в группу, формируемую министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым и олигархам Игорем Коломойским, уже предложили назначить вице-спикером Рады нардепа Ирину Констанкевич.