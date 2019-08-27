В судебном заседании по иску Киевского патриархата к Министерству культуры Украины об отмене приказа о ликвидации этой церковной структуры объявлен перерыв до 11 сентября. В Окружном административном суде Киева заявили про ненадлежащее поведение слушателей, присутствовавших на заседании.

Также на заседании во вторник суд принял решение удовлетворить ходатайство представителя Киевской митрополии Украинской православной церкви об участии в деле в качестве третьего лица на стороне ответчика - Министерства культуры Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В то же время при рассмотрении данного дела судья вынес замечание свободному слушателю за нарушение им порядка. Однако им было повторно совершены соответствующие действия, что делало невозможным проведение судебного заседания. Учитывая, что при рассмотрении данного дела в зале находилось более 50 свободных слушателей, которые выражали поддержку данному лицу, поэтому слушать дело было невозможно, и судья объявил перерыв до 11 сентября", - сказано в сообщении.

В связи этом, как сообщает ОАСК, свободные слушатели вызвали следственно-оперативную группу (СОГ) для якобы фиксаций заявления о преступлении, заблокировали зал судебных заседаний, что в свою очередь стало основанием для переноса ряда судебных заседаний, которые были назначены на этот день.

"До приезда СОГ в присутствии судьи лица, находившиеся в зале судебных заседаний, высказывали свое мнение относительно решения, которое должно быть им принято по делу", - сообщили в суде.

В ОАСК отмечают, что из-за событий, которые имели место во время дела по иску Киевского патриархата судья обязан обратиться в Высший совет правосудия (ВСП) "с сообщением о вмешательстве в деятельность по осуществлению правосудия".

Вв конце июля 2019 года в Окружном административном суде Киева открыли производство по иску Киевского патриархата к Министерству культуры Украины об отмене приказа, в части, где указано, что утратили силу приказы Министерства о регистрации в новой редакции устава это церковной структуры.

Как сообщала "Страна", под Киевом представители ПЦУ захватили храм Киевского патриархата и избили представителей Филарета. Инциденту предшествовало то, что бывший служитель прихода Николай Журило начал призывать и пытался обманом собирать подписи членов общины и селян за переход громады к ПЦУ.

Напомним, что Филарет обратился к ОБСЕ и Владимиру Зеленскому, чтобы не допустить ликвидацию Киевского патриархата.