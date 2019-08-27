Нардеп Верховной Рады восьмого созыва и экс-журналист Сергей Лещенко заявил, что генпрокурором при новом правительстве может стать замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка, а также опубликовал вероятные назначения в новом Кабмине. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

Так, Лещенко назвал такие кандидатуры в правительстве:

Премьер-министр - Алексей Гончарук;

Министр финансов - Оксана Маркарова;

Министр экономики - Тимофей Милованов;

Министр инфраструктуры - Владислав Криклий (по другой версии, Криклий возглавит комитет Верховной Рады);

Министр энергетики - Всеволод Ковальчук (Андрей Герус пока выбрал руководство комитетом ВР);

Министр ЖКХ - Алена Бабак (также на должность проходил собеседование Вадим Ноздря);

Министр здравоохранения - Олег Петренко.

Скриншот: t.me/LeshchenkoS

Напомним, ранее в "Слуге народа" сообщили, что в новом правительстве министрами могут остаться Маркарова, Аваков и Супрун.

Также мы писали, что, по данным источника "Страны" в окружении Зеленского, наибольшие шансы возглавить Кабмин сейчас у Гончарука.