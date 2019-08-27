Гончарук - премьер, Милованов - министр экономики, Рябошапка - генпрокурор. Лещенко опубликовал состав новой власти
Нардеп Верховной Рады восьмого созыва и экс-журналист Сергей Лещенко заявил, что генпрокурором при новом правительстве может стать замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка, а также опубликовал вероятные назначения в новом Кабмине. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.
Так, Лещенко назвал такие кандидатуры в правительстве:
- Премьер-министр - Алексей Гончарук;
- Министр финансов - Оксана Маркарова;
- Министр экономики - Тимофей Милованов;
- Министр инфраструктуры - Владислав Криклий (по другой версии, Криклий возглавит комитет Верховной Рады);
- Министр энергетики - Всеволод Ковальчук (Андрей Герус пока выбрал руководство комитетом ВР);
- Министр ЖКХ - Алена Бабак (также на должность проходил собеседование Вадим Ноздря);
- Министр здравоохранения - Олег Петренко.
Скриншот: t.me/LeshchenkoS
Напомним, ранее в "Слуге народа" сообщили, что в новом правительстве министрами могут остаться Маркарова, Аваков и Супрун.
Также мы писали, что, по данным источника "Страны" в окружении Зеленского, наибольшие шансы возглавить Кабмин сейчас у Гончарука.
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