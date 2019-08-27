Во вторник, 27 августа на межбанковском валютном рынке курс гривни упал до 25,1425 грн/$1 с 25,105 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, котировки гривни к окончанию торгов составили 25,1300 – 25,1550 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 28 августа официальный курс 25,164930 грн/$1.

По информации Нацбанка, справочный курс гривни к доллару США на межбанке снизился до 25,1701 грн/$1 с 25,0542 грн/$1.

Кроме того, Национальный банк Украины снизил официальный курс нацвалюты по отношению к доллару на 28 августа до 25,164930 грн/$1 по сравнению с 25,06289 грн/$1 на 27 августа 2019г.

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