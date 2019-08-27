Украина не смогла заменить 40% импорта комплектующих из России для военных нужд. Об этом заявила народный депутат от "Слуга народа" Анна Коваленко в интервью "Левому берегу".

"В системе оборонно-промышленного комплекса Украины есть много коррупционных рисков. Мы должны их уменьшить и восстановить доверие к предприятиям. Например, возможны злоупотребления при закупке комплектующих из РФ. Сегодня "Укроборонпром" решил вопрос импортозамещения для 60% деталей, для остальных 40% до сих пор не нашли замену", - отметила Коваленко.

По ее словам, для решения проблемы, нужно скоординировать работу спецслужб, финансировать соответствующие программы в профильных институтах.

По словам Коваленко, в вооруженных силах Украины до сих пор находится много техники, производимой в России. Заменить ее на западные образцы пока не позволяет госбюджет - это дорого.

Киев должен любым способом поддерживать боеготовность вооружения, считает представитель "Слуги народа". Для этого можно либо проводить импортозамещение, "которое возможно, когда таких образцов много". Второй путь - импорт из России, если "образцы единичные и замещение невыгодно", добавила Коваленко. "Мы любым способом должны поддерживать боеготовность такого вооружения. Здесь два пути. Первый - импортозамещение, которое возможно, когда таких образцов много, тогда это экономически оправдано. Второй - импорт из РФ, когда образцы единичные и замещение невыгодно. Прежде всего это касается военной авиационной техники, производимой серийно в России. Для второго случая нам и нужны спецслужбы, ведь мы должны получить такие детали любой ценой", - заявила Коваленко. По ее мнению, если закупками будут заниматься спецслужбы, "то процесс будет подотчетен".

"Страна" писала, что в феврале 2019 года генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что Украина использует в оборонной промышленности контрабандные детали из России.

Напомним, в России за контрабанду военной техники украинцу дали 1,5 года колонии, но сразу же отпустили.

Еще весной в расследовании "Железная дорога без коррупции" сообщалось, что ПАО "Укрзализныця" закупает детали российского производства по завышенной в 2-5 раз цене и при этом создает искусственные условия на тендерах для нужных фирм.