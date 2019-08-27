Во вторник, 27 августа, сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) начали расследование против экс-первого заместителя секретаря СНБО. Его подозревают в махинациях при декларировании информации о доходах. По данным журналистов "УП", это Олег Гладковский.

Сами правоохранители не называют имя экс-чиновника, в отношении которого ведется следствие. Оно касается попытки скрыть, не указав в декларации, более 4,5 миллиона гривен.

Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Как сообщала "Страна", скандальный Гладковский-Свинарчук снова стал главой корпорации "Богдан". По словам пресс-секретаря компании, он будет курировать работу импортерских и дилерских предприятий, а также отвечать за стратегию автомобильных заводов в Луцке и Черкассах.

Отметим, что в июле Гладковский не явился на допрос в НАБУ по делу о хищениях в оборонке.

Тогда же мы разбирались, почему не продвигается расследование хищений в оборонке при Зеленском.