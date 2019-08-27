Новым главой управления СБУ в Киеве и области был назначен Сергей Болдырь. Соответствующий указ президента Владимира Зеленского размещен на официальном сайте главы государства 27 августа.

Скриншот: president.gov.ua

Как известно, начиная с 2016 года Болдырь возглавлял департамент охраны государственной тайны и лицензирования Центрального управления СБУ. В 2017 году действующий президент Петр Порошенко присвоил Болдырю звание генерал-майора.

Сергей Болдырь. Фото: pravda.com.ua

Напомним, 27 августа Зеленский назначил руководителя управления СБУ в Кировоградской области. Им стал Алексей Петров. Петров ранее возглавлял департамент контрразведки СБУ, на эту должность его назначил экс-президент Петр Порошенко в 2017 году.

Также мы писали, что Зеленский назначил в Житомирскую область нового начальника областного управления СБУ.