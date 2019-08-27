Депутаты-мажоритарщики, которые входят в группу, формируемую министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым и олигархам Игорем Коломойским, предложили назначить вице-спикером Рады нардепа Ирину Констанкевич.

"Как представитель народных депутатов, избранных в одномандатных избирательных округах путем самовыдвижения, мы выдвинули на вице-спикера кандидатуру Констанкевич Ирины Мирославовны", - цитирует "Интерфакс-Украина" избранного нардепом Дмитрия Лубинца.

После того, как франкция "Батькивщина" отозвала своего кандидата на пост второго вице-спикера Верховной Рады Елену Кондратюк, "Страна" уже сообщала, что группа Пинчука расчищает группе Коломойского путь к месту второго вице-спикера. Также мы называли Ирину Констанкевич в качестве претендентки.

Также Лубинец подтвердил журналистам формирование депгруппы, которая приравнивается к фракции.

"Мы ведем переговоры среди народных депутатов-самовыдвиженцев относительно создания депутатской группы", - сказал он.

В свою очередь "Страна" писала о том, что именно Лубинца нардепы, которые могут поддержать Авакова и Коломойского, попросили ввести в состав группы по подготовке работы первой сессии парламента. А в списке подписантов соответствующего обращения вошла и упомянутая Ирина Констанкевич.

Напомним, "Страна" подробно описывала, как Коломойский и Аваков планируют создать в новой Раде группу в противовес Зе.

Также мы сообщали, что группа Пинчука расчищает группе Коломойского путь к месту второго вице-спикера.