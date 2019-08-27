27 августа стало известно, что Владимир Зеленский, скорее всего, предложит на пост премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом "Стране" рассказал источник в окружении главы государства. Окончательное решение президент должен принять до 29 августа.

Сейчас Гончарук заместитель главы Офиса президента, хотя еще в апреле он говорил, что "не понимает, кто такой Зеленский" и что больше поддерживает Порошенко.

Мы собрали информацию о возможном преемнике Владимира Гройсмана.

От юриста на заводе до замглавы Офиса президента

Алексею Гончаруку 35 лет. Сейчас он занимает должность замглавы Офиса президента, курируя блок экономического развития и реформ.

Он родился в Черниговской области, где получил юридическое образование. Параллельно с учебой работал юристом на местном заводе, затем юристом в инвестиционной компании PRIOR-Invest.

Потом получил свидетельство адвоката и стал управляющим партнером Constructive Lawyers. Специализировался на сопровождении инвестиционных проектов в строительстве, а с 2009 года возглавил общественную организацию, помогавшую пострадавшим инвесторам.

С того времени юрист Гончарук постепенно приобащается к политике и общественной деятельности. На выборах в Верховную Раду в 2014 году он возглавил список партии "Сила людей", но она не прошла, набрав всего 0,1%.

В 2015 году Гончарук стал внештатным советником министра экологии Игоря Шевченко, которого знал несколько лет - занимался вопросами Госслужбы геологии и недр.

После того, как Шевченко был уволен из-за коррупционного скандала (подробно об этой истории можно прочитать здесь), Гончарук возглавил Офис эффективного регулирования - BRDO. Это структура, которая была создана министром экономразвития Абромавичусом на гранты Евросоюза. Она занимается разработкой реформ для украинского правительства, которую затем и реализовывал Кабмин сначала Яценюка, а потом и Гройсмана. Сам же Гончарук был помощником министра экономики-первого вице-премьера Кубива (его еще называли "смотрящим" от Порошенко за правительством).

В 2018 году Гончарук участвовал в запуске нового политического проекта "Люди важны", в числе основателей которого нынешний глава таможни Максим Нефедов, а одну из ведущих ролей играл близкий к Арсену Авакову нардеп Антон Геращенко.

Правда, эта история закончилась ничем.

В Офис Зеленского Гончарука пригласил Андрей Богдан, с которым они познакомились в мае 2019 года. Перед этим Гончарук прошел собеседование с командой президента.

Гончарук и Порошенко

Судя по всему, во время выборов Алексей Гончарук поддерживал соперника Владимира Зеленского - экс-президента Порошенко. Так, он принял участие во флешмобе "Дякую!" в поддержку Порошенко после его проигрыша.

А в проекте "Зе!волюція?" журналиста Владимира Федорина Алексей Гончарук назвал президентскую гонку "выборами без выбора". А также сказал, что его цель в политике - "недопустимость реванша". Такую же терминологию тогда использовал в предвыборной кампании и Петр Порошенко.

На вопрос, с кем он планирует сотрудничать - Владимиром Зеленским или Петром Порошенко - Гончарук ответил, что не понимает, кто такой Зеленский, а Порошенко ему ближе.

"Мы не понимаем, кто такой Зеленский, поэтому отпозиционироваться к нему невероятно сложно. Кто такой Порошенко мы хорошо понимаем, поэтому есть часть вещей, в которых он точно будет нашим союзником, это евроинтеграция и некие понятные вещи, и он будет в силу того, что у него есть некий бэкграунд исторический, за них топить..", - сказал Гончарук.

"Если ты мне объяснишь, кто такой Зеленский, я тебе скажу, как я к нему отношусь", - чуть короче ответил он на уточняющий вопрос Федорина.

Правда, уже через месяц Гончарук, видимо о Зеленском уже все понял и сообщил о своем трудоустройстве в администрацию нового президента.

О нем как о потенциальным кандидаты в премьер-министры первой написала "Страна" еще 24 июля.

В качестве его положительных качеств (если смотреть "с колокольни" Банковой), чаще всего упоминаются две.

Первое - он практически не имеет никакого опыта управления крупными системами, а потому будет в значительной степени подконтролен Офису президента и не станет проявлять излишней самостоятельности (что для президента важно, так как по Конституции премьер-министр фигура от него формано независимая).

Второе - он вход в "грантовую" тусовку и является "своим" для западных структур, что, по задумке, должно облегчить общение правительство с США, ЕС и международными финансовыми организациями.

При этом знакомые характеризуют Гончарука как крайне амбициозного человека. "Опыта и каких-либо компетенций в управлении у него действительно немного. Зато абмиции грандиозные. Так что может быть по итогу совсем иной пасьянс, чем планируют на Банковой", - сказал один из хорошо знающих его людей.

Смотрите о Гончаруке также блог "Ясно.Понятно" от Олеси Медведевой.