Глава Минздрава Ульяна Супрун сообщила, что каждый человек, больной туберкулезом, не знает о своем диагнозе и не обращаются за медицинской помощью. В чем главная опасность туберкулеза и как вовремя выявить болезнь Супрун написала на своей странице в Facebook.

Опасность болезни кроется в том, что больной человек может не знать о своей болезни и за год заразить еще 10-15 человек. Впрочем, туберкулез в большинстве случаев излечим. Поэтому важно выявить болезнь на ранних стадиях и своевременно начать лечение.

Проверить свой риск заболеть туберкулезом предлагают с помощью удобного теста от Центр общественного здоровья Украины. Скрининговая анкета является анонимной и содержит 13 вопросов. Прохождение теста займет не более 5 минут. Простые вопросы помогут определить, имеет ли человек риски заболеть туберкулезом. По результатам скрининга можно получить рекомендацию пройти дополнительное обследование. В то же время, важно понимать, что онлайн-тест не заменит консультацию вашего семейного врача.

Не стоит откладывать визит к врачу, если есть подозрения или первые симптомы. При необходимости врач назначит дополнительное обследование. Туберкулез - это опасная болезнь, передающаяся по воздуху. Заразиться можно при длительном пребывании в закрытом помещении вместе с человеком, больным туберкулезом легких, который кашляет и не получает лечения.

Симптомы туберкулеза могут не проявляться в течение многих месяцев, поэтому пациенты часто обращаются на поздних стадиях болезни. Это приводит к осложнениям и длительному процессу лечения.

Первые проявления туберкулеза - кашель, который не прекращается более 2 недель, резкое похудение, ночная потливость, слабость. В Украине под контролем находятся 34 966 пациентов с туберкулезом. Ежегодно от туберкулеза умирают около 3700 украинцев, каждый день - около 10 пациентов.

Как сообщала "Страна", в Украине не могут вылечить больше половины больных устойчивым туберкулезом.

Ранее Супрун напомнила, что половина украинцев - носители туберкулеза, чья эпидемия продолжается.