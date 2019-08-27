Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану организовать отправку на Международную Космическую Станцию (МКС) турецкого космонавта. Об этом сообщает ТАСС.

"У нас есть предложение к вам совместное - к юбилею (Турецкой - Ред.) республики организовать полёт турецкого астронавта на орбиту. Центр подготовки космонавтов готов к этой работе", - сказал глава "Роскосмоса".

Эрдоган поблагодарил Рогозина за данное предложение и ответил на него согласием. Соответствующая идея была озвучена в ходе посещения высокими гостями российского авиасалона МАКС-2019.

Как сообщала "Страна", ракета "Союз" доставила предыдущий экипаж на орбиту Земли в июле. На МКС прибыли россиянин Александр Скворцов, американец Эндрю Морган и итальянец Лука Пармитано.

Отметим, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил проверить, были ли американцы на Луне.