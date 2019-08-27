Рогозин предложил Эрдогану отправить первого турецкого космонавта на борт МКС
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану организовать отправку на Международную Космическую Станцию (МКС) турецкого космонавта. Об этом сообщает ТАСС.
"У нас есть предложение к вам совместное - к юбилею (Турецкой - Ред.) республики организовать полёт турецкого астронавта на орбиту. Центр подготовки космонавтов готов к этой работе", - сказал глава "Роскосмоса".
Эрдоган поблагодарил Рогозина за данное предложение и ответил на него согласием. Соответствующая идея была озвучена в ходе посещения высокими гостями российского авиасалона МАКС-2019.
Как сообщала "Страна", ракета "Союз" доставила предыдущий экипаж на орбиту Земли в июле. На МКС прибыли россиянин Александр Скворцов, американец Эндрю Морган и итальянец Лука Пармитано.
Отметим, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил проверить, были ли американцы на Луне.