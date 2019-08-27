В Дагенхаме в Великобритании у 25-летней Ким Робинсон остановилось сердце после укуса комара. По информации Daily Mirror, сердце не билось три минуты.

Как рассказала сама Ким, она почувствовала, как ее укусил комар, после чего по всему телу разлилась острая боль, затем боль перешла в правую лодыжку. Место, где произошел укус сильно зудилось и очень сильно воспалилось, но женщина говорит, что не придавала этому особого значения. Чтобы остановить воспаление она стала принимать антибиотики. Тем временем нога опухала с каждым днем все больше и больше. Женщина почувствовала, что не может наступать на ногу и передвигаться. Она стала терять сознание.

В итоге женщина обратилась за медицинской помощью, после чего врачи нашли у нее такое заболевание как некротический фасциит – это опасная инфекция, вызванная бактериями Streptococcus pyogenes или Clostridium perfringens. Медики предложили ей сделать срочную операцию, так как у женщины возник риск остаться без ноги.

После операции женщину поразил сепсис и ей стало еще хуже. И как итог, у британки остановилось сердце. Врачи спасли женщину, правда ей пришлось заново учиться говорить и передвигаться.

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