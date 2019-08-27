Вечером в понедельник, 26 августа, в Одессе охранник санатория Министерства обороны "Одесский", вооруженный мечом, подрался с тремя мужчинами, которые пытались пробраться на территорию заведения.

Об этом сообщает пресс-служба Управления патрульной полиции в Одесской области на странице в Facebook.

Сообщается, что патрульные получили вызов о правонарушениях в переулке Лермонтовский. Прибыв на место, полицейские обнаружили трех человек с признаками алкогольного опьянения и охранника, который тоже был навеселе.

Выяснилось, что группа молодых людей пыталась проникнуть в помещение санатория. Охранник, вооружившись мечом и топором, решил дать нападающим отпор и нанес им телесные повреждения. Мужчины, в свою очередь, пытались защищаться. Медики на месте происшествия осмотрели оппонентов и оказали медицинскую помощь обеим сторонам.

Скриншот, фото: Facebook/ Патрульна поліція Одеської області

Напомним, в Полтаве мужчина выстрелил в охранника кафе за то, что тот не дал ему сходить в туалет.

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