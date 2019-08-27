Во вторник, 27 августа, прилетевший в Россию с визитом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Московский авиасалон (МАКС-2019) в компании российского коллеги Владимира Путина.

По традиции Владимир Путин угостил Реджепа Тайипа Эрдогана мороженым. В ходе этого между ними состоялся диалог:

Эрдоган: "За меня тоже заплатишь?"

Путин: "Да, заплачу, конечно. Ты же гость у нас"

Как сообщала "Страна", США отказались поставлять Турции ЗРК Patriot. Туда отправились российские С-400.

Президент Турции отправился в Россию на фоне успехов сирийской армии. Сирийский войска освободили нанесли поражение террористам Ан-Нусры (сирийского филиала Аль-Каиды) в районе Хан-Шейхуна.

Напомним, что в 2018 году террористы похищали детей для организации провокации с химатакой в Сириии.