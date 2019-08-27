Французская и российская стороны проведут переговоры в формате "2+2" на уровне министров иностранных дел и министров обороны. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Укринформ.

"Министр Европы и иностранных дел и министр вооруженных сил отбудут через несколько дней в Москву для возобновления диалога в формате "2+2", продолжения диалога, начатого с президентом Путиным, и продвижения этой совместной архитектуры", - заявил Макрон.

По его словам, одним из главных вопросов во время этого визита будет использование способности Франции в урегулировании конфликта между РФ и Украиной и выполнение Минских соглашений.

Кроме того, Макрон подчеркнул, что Франция стремится построить настоящую европейскую стратегию и архитектуру безопасности и доверия в Европе.

Ранее сообщалось, что Макрон заявил, что доминированию Запада приходит конец и пора пересматривать отношения с Россией. "Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии", - добавил Макрон.

Также мы писали, что Макрон увидел прогресс в отношениях с Россией и верит в Европу до Владивостока.