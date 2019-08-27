В Киеве на Печерске многолетнее дерево упало и травмировало женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Киеве.

Сообщение о том, что на ул. Чегорина, 59-А на человека упало дерево поступило 27 августа в 10:04. На место вызова были направлены спасатели 1-й Государственной пожарно-спасательной части и отделения аварийно-спасательного отряда специального назначения.

На месте происшествия спасатели обнаружили потерпевшую, которая находилась возле поваленного дерева. "Женщина была в сознании. Ей повезло, что дерево только ударило ее, а не привалило. С помощью носилок спасатели транспортировали женщину в машину скорой медицинской помощи, которая доставила пострадавшую в больницу", - сообщили в столичном главке ГосЧС.

Как сообщает "Информатор", пострадала женщина 50-60 лет. Она шла по пешеходной зоне и в момент, когда дерево начало падать, не успела отбежать.

"Жители дома на Чигорина, 59 слышали треск дерева с раннего утра. Рядом с ним еще около месяца назад коммунальщики раскопали яму. Люди считают, что оно упало именно по этой причине", - говорится в сообщении.

Проезд по участку улицы Чигорина, где упало дерево, пока закрыт, здесь работают коммунальщики.

Как сообщала "Страна", на заседании Кабмина 21 августа депутаты изменили порядок содержания деревьев, кустов, газонов и цветников в населенных пунктах. Также Центр альтернативного озеленения Киева анонсировал бесплатную раздачу саженцев деревьев киевлянам для озеленения улиц города.

Ранее на улице Богдана Хмельницкого в Киеве из-за непогоды упало большое дерево, едва не раздавив человека.