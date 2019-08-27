В Чехии не только вдвое увеличили квоту для приема работников из Украины, но и пересмотрели программы по набору иностранных работников: теперь украинцев будут приглашать на должности высококвалифицированных специалистов и научных сотрудников. Об этом пишет Ceske Noviny.

В частности, сообщается, что с сентября Чешская Республика будет иметь три программы по набору иностранных работников вместо нынешних шести. Они будут сосредоточены на научных и ключевых силах, высококвалифицированных и квалифицированных сотрудниках.

Уточняется, что такие специальные программы используются для управления трудовой миграцией. Чешская Республика осуществляет их с 2012 года. До настоящего времени было шесть программ: три из них были для высококвалифицированных специалистов - две для инвесторов, третья специально для мигрантов из Украины и Индии. Кроме того, были две программы для среднего и низкоквалифицированного персонала - первая для людей из Украины и вторая для людей из Монголии, Филиппин и Сербии. Также была программа для привлечения работников в сельское хозяйство из Украины даже без квалификации.

При этом работодатели больше всего интересовались силами из Украины из-за их языковой и культурной близости. Именно поэтому квота на прием на работу украинцев была увеличена с 19,6 до 40 тысяч человек.

Теперь должно быть три программы - для ключевого и научного персонала, для высококвалифицированных и квалифицированных работников. При этом программа для квалифицированных работников будет регулироваться правительством. Палата будет принимать запросы от компаний из восьми стран - Украины, Черногории, Сербии, Филиппин, Индии, Казахстана, Молдовы и Монголии.

Напомним, за прошлый год в Чехии число нелегальных трудовых мигрантов из стран, не входящих в Евросоюза, увеличилось на 100%. Из них 80% составляют граждане Украины.

Также мы писали, что в Чехии украинцам запретили менять работодателя после получения первой рабочей карты.