28 августа православные отмечают Успение Богородицы, на народном календаре Дожинки, а в Испании проходит знаменитый фестиваль Томатина.

Церковные и народные праздники

Православные отмечают Успение Богородицы. Эта дата посвящена смерти Девы Марии и считается одним из главных двенадцати праздников в году. Во всех храмах поводят торжественные богослужения. Сегодня заканчивается Успенский пост.

В народе отмечают Успение по своему. Издавна Богородицу связывали с матерью Землей, поэтому многие приметы были связаны с этим. Например, нельзя было ходить босиком, втыкать в землю острые предметы - копать, вбивать колья, пахать.

Еще одно название сегодняшнего дня на народном календаре - Дожинки или Спожинки, то есть заканчивали жать хлеб.

Международные праздники

В Испании проводят фестиваль Томатина - когда на улицах города Буньол устраивают настоящие помидорные битвы - с музыкой, танцами и фейерверками.

События и даты

В 1749 году родился немецкий мыслитель и писатель Иоганн Гете.

В 1925 году родился знаменитый писатель-фантаст Аркадий Стругацкий.

А в 1948 году - советская актриса Наталья Гундарева, сыгравшая в таких фильмах, как "Осенний марафон", "Одиноким предоставляется общежитие", "Сладкая женщина".

В 1962 году родился американский режиссер Дэвид Финчер. В его творческой копилке такие известные фильмы, как "Чужой", "Семь", "Бойцовский клуб". "Зодиак", "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Девушка с татуировкой дракона", а также две серии "Карточного домика" (2-й сезон).

В 1963 году американский проповедник Мартин Лютер Кинг впервые произнес свою знаменитую речь "У меня есть мечта".