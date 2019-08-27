В понедельник, 26 августа, в Тернопольской области в реке Днестр утонул 10-летний мальчик. Он пошел купаться в самодельном спасательном жилете из бутылок. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Тернопольской области.

Трагедия произошла в селе Космирин Бучацкого района, когда мальчик вместе с другом пасли коров.

Около 18 часов они решили искупаться в реке Днестр. Поскольку плавать дети не умели, они сделали из пластиковых бутылок жилет, надели его на грудь и пошли в воду. По словам товарища погибшего, самодельное устройство второго мальчика развязалось.

Ребенок пытался добраться до берега, однако ему это не удалось. Сейчас продолжаются поиски тела ребенка. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 УК (умышленное убийство).

Как сообщала "Страна", под Одессой из воды вытащили тело пятилетнего мальчика, утонувшего в Дунае.

Также стало известно, что в полиции выясняют обстоятельства гибели 20-летнего парня, тело которого достали из озера Вербного в Киеве.

Напомним, что в Азовском море полицейские спасли женщину, которую унесло от берега на матрасе.