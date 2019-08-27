В среду, 28 августа, в Украине синоптики прогнозируют жаркую и сухую погоду, аналогичную сегодняшней. Днем температура воздуха прогреется до +32 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем на территории страны ожидается от 24 до 32 градусов тепла. Жарче всего будет в южных областях, на Закарпатье.

Ночью будет немного прохладнее. В частности, столбики термометров опустятся до 12-18 градусов тепла. В течение дня 28 августа в Украине сохранится небольшая облачность, осадки маловероятны. Ветер северо-восточный (на западе юго-восточный), 5-10 м/сек.

В Киеве температура ночью +14...+16 градусов, днем +25...+28 градусов. Ожидается сухая и довольно жаркая погода.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, на этой неделе погоду в Украине снова будет определять антициклон. Это значит, что нужно приготовиться к продолжительному отсутствию дождей. Снижение температуры воздуха предполагается в четверг, 29 августа. Но дождей и к концу рабочей недели не предвидится.

Ранее "Страна" сообщала, что сухую и жаркую погоду в страну привел антициклон по имени Corina.

Также мы рассказывали, что спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках Закарпатья и угрозе схода небольших селей.