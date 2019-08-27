Национальное антикоррупционное бюро открыло дело против нардепа и "поющего ректора" Михаила Поплавского по факту возможного декларирования недостоверной информации. Об этом со ссылкой на источники в бюро пишут "Украинские Новости".

Уточняется, что производство открыто по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

В ходе расследования проверяется информация о возможном сокрытии Поплавским жилого дома площадью 1 067 кв. м, фотографии которого он регулярно выкладывал на своих страницах в социальных сетях.

Напомним, Михаил Поплавский в декларации за 2017 год указал 37,1 млн гривен доходов, что почти в два раза меньше, чем за год до этого.

Также мы писали, что "поющий ректор" задекларировал $390 000, €280 000 и 4,7 млн. гривен наличных в 2015 году.