Сотрудники киберполиции разоблачили 23-летнего злоумышленника, который создавал цифровые вирусы для похищения логинов и паролей пользователей в Интернете и выполнял соответствующие заказы. Об этом сообщает Департамент киберполиции НПУ.

"Работники Причерноморского управления киберполиции установили, что житель Николаева на различных хакерских форумах предлагает услугу по криптованию (созданию - Ред.) вредоносного программного обеспечения", - говорится в опубликованном сообщении.

Для анонимизации своих действий он использовал в качестве расчета исключительно электронные денежные системы, преимущественно российских платежных систем. "Усовершенствованные им вирусы позволяли совершать кражу логинов и паролей к различным сервисам, а также получать удаленный доступ к пораженным компьютерам", - также сообщили в киберполиции.

Во время обыска его квартиры полицейские изъяли компьютер и мобильный телефон с учетными записями (аккаунтами) в мессенджерах, с помощью которых он осуществлял свою противоправную деятельность. Во время предварительного осмотра изъятой техники установлено около полсотни фактов сбыта вредоносных программ.

Уголовное производство начато по ст.361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит до двух лет тюрьмы. Также злоумышленнику сообщено о подозрении в сбыте вредоносных программ.

Фото: cyberpolice.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Черкассах разоблачили интернет-мошенника, который оплачивал покупки с ворованных карт. Его уличили в использовании похищенных баз данных.

А в ГФС предупредили, что от их имени неизвестные рассылают вирусы по электронной почте.