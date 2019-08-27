В Николаеве трое детей получили незначительные ожоги в результате контакта с серной кислотой, которую они нашли во время игры возле разобранного гаража. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Николаевской области.

"27 августа в 12:10 на экстренный номер "101" от сотрудников полиции поступила информация о том, что вблизи разобранного гаража на проспекте Богоявленском в Корабельном районе Николаева обнаружены химические реактивы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что химические реактивы во время игр нашли местные дети. "При контакте с неизвестным веществом трое из них получили незначительные ожоги", - проинформировали в ГосЧС.

В ходе химической разведки группой радиационной, химической и биологической защиты установлено, что открытые емкости содержат серную кислоту.

"Сейчас спасателями пятно с кислотой нейтрализовано, угрозы для граждан нет", - сказано в сообщении.

Фото: mk.dsns.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Николаеве девочку с химическими ожогами в больницу доставили патрульные с мигалками.

Ранее в Николаеве ребенок получил ожоги обеих рук жидким азотом в познавательной программе.

Также мы писали, как под Николаевом женщина зарезала мужа. Год назад она пыталась убить его топором.