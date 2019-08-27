В воскресенье, 25 августа, украинский певец Павел Зибров отмечал со своей супругой Мариной серебряную свадьбу, в честь этого он повторно повел ее под венец. Соответствующее видео опубликовано в Instagram.

Праздник проходил в ресторане в Конча-Заспе, любопытно, что дата свадьбы Зибровых совпадает с днем рождения Марины. Ей в этом году исполнилось 60 лет.

Супруги появились на торжестве в традиционных нарядах и произнесли клятвы верности у свадебной арки.

"Этот день мы провели бы в сказке! Все было как в первый раз! Первый танец, первый поцелуй, первый мы обменялись кольцами и услышали заветное "Да"", - сказано в подписи к видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Павло Зібров (@pavlo_zibrov) 25 Авг 2019 в 7:40 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Павло Зібров (@pavlo_zibrov) 26 Авг 2019 в 8:22 PDT

Напомним, Ирина Билык и Павел Зибров стали крестными брата Алины Гросу.

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