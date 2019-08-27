Украинский певец Павел Зибров снова женился на Марине. Видео
В воскресенье, 25 августа, украинский певец Павел Зибров отмечал со своей супругой Мариной серебряную свадьбу, в честь этого он повторно повел ее под венец. Соответствующее видео опубликовано в Instagram.
Праздник проходил в ресторане в Конча-Заспе, любопытно, что дата свадьбы Зибровых совпадает с днем рождения Марины. Ей в этом году исполнилось 60 лет.
Супруги появились на торжестве в традиционных нарядах и произнесли клятвы верности у свадебной арки.
"Этот день мы провели бы в сказке! Все было как в первый раз! Первый танец, первый поцелуй, первый мы обменялись кольцами и услышали заветное "Да"", - сказано в подписи к видео.
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Напомним, Ирина Билык и Павел Зибров стали крестными брата Алины Гросу.
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