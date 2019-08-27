Президент США Дональд Трамп планирует встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве. Встреча состоится в ходе мероприятий, посвященных 80-летию с начала Второй мировой войны. Об этом заявил советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон во время своего визита в Украину, передает "УП".

"Мы рассчитываем, что у президентов (Трампа и Зеленского - Ред.) будет возможность поговорить в Варшаве в рамках мероприятий по случаю 80-летия начала Второй мировой войны", - заявил Болтон.

По словам Болтона, встреча должна состояться, несмотря на то, что нет официального анонса по этому поводу. Пока не известно насколько долгой будет встреча, учитывая занятость в церемониях. Болтон отметил, что у президентов уже были "теплые беседы".

Как сообщала "Страна", в Минобороны Польши возмутились отмечанием годовщины Второй мировой вместе с делегацией Германии. Глава ведомства Мариуш Блащак напомнил о преступлениях немецких оккупантов на территории страны.

Отметим, чем Дональд Трамп займётся в Польше.