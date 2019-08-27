Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом 22-23 августа подтвердил свои намерения провести земельную реформу, завершить процесс разделения "Нафтогаза", демонополизировать экономику и государственные предприятия, а также уважать независимость Нацбанка. Об этом Малпасс написал в своем блоге для Financial Time.

"На нашей встрече президент Зеленский подтвердил несколько ключевых мер роста, которые я буду упоминать на встречах с G7: осуществить земельную реформу, разделить права собственности на транзитные активы "Нафтогаза", демонополизировать экономику и государственные предприятия, а также уважать независимость центрального банка", - написал Малпасс в своем блоге по итогам встречи с Зеленским.

По мнению Малпасса, для привлечения инвестиций в Украину нужно ликвидировать монополии в пользу рыночной конкуренции и укрепить верховенство права. "Капитал должен быть направлен в наиболее продуктивные предприятия, а не влиятельным привилегированным кругам и олигархам", - отметил он.

Малпасс также подчеркнул важность проведения земельной реформы. "В стране самый большой запас сельскохозяйственных земель в Европе, но урожайность с гектара - это лишь небольшая часть урожая во Франции и Германии. При этом один олигарх контролирует группу компаний, которая производит более 80% внутреннего производства нескольких видов минеральных удобрений", - написал Малпасс.

Напомним, 9 апреля этого года президент САШ Дональд Трамп назначил на должность президента Всемирного банка члена республиканской партии США и замминистра финансов по иностранным делам Дэвида Малпасса, который критиковал организацию за негибкость и навязчивость

Ранее сообщалось, что Всемирный банк потребовал от Украины остановить рост минимальных зарплат.

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