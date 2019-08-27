Председатель Верховной Рады 8 созыва Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс, который предусматривает выборы народных депутатов по системе с открытыми списками. Об этом спикер сообщил в своем аккаунте в Twitter.

"Глава профильного комитета Верховной Рады сегодня подписал Избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь подписать закон, и я безотлагательно подписал Избирательный кодекс", - написал Парубий и добавил фото документа со своей подписью.

Фото: twitter.com

Напомним, Избирательный кодекс, работа над которым была завершена еще в декабре прошлого года, был принят Радой 11 июля с 18-й попытки.

Также мы сообщали, что до сегодняшнего дня документ не был подписан председателем и руководителем секретариата парламента из-за отпуска народных депутатов.