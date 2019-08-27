В Украине могут ввести плату за проезд по дорогам для большегрузного транспорта, чтобы решить проблему разрушения автодорог из-за перегруженных фур. Об этом со ссылкой на и.о. главы "Укравтодора" Славомира Новака сообщает "Интерфакс-Украина".

Новак сообщил, что по его инициативе в Украине имплементированы интеллектуальные транспортные системы: Weight-in-Motion (система автоматического взвешивания в движении - Ред.), фото-фиксация превышения скорости и система анализ трафика с помощью камер. Теперь, по его словам, должен быть введен tolling - сбор оплаты с большегрузного транспорта за проезд по дорогам Украины.

"Нужно принять закон, который урегулирует вопросы этого сбора. Нам крайне необходимо ввести дополнительный источник Дорожного фонда. Существует европейский принцип: фуры, особенно те, которые зарабатывают на перевозках, должны больше платить за проезд по дорогам... Объемы разрушения автодорог из-за перегруженного транспорта огромны. Проблема с перегруженными фурами в Украине очень, очень большая", - сказал Славомир Новак.

Напомним, цена проезда по первой в Украине платной дороге из Львова в Краковец (Польша), строительство которой начнется в 2020 году, будет не больше 7-10 евроцентов (около 3 грн) за километр.

Также мы писали, что Министерство инфраструктуры Украины считает необходимым начать строить в Украине платные мосты за счет частного подрядчика.