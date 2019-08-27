Известный украинский журналист Дмитрий Гордон, похоже, в скором времени снова станет папой. Ребенок будет уже 7-ым в семье журналиста. Об этом сообщают журналисты "Медианяня".

То, что супруга Гордона - Алеся Бацман - в положении стало известно после празднования Дня Независимости и публикации фотографий в соцсети. Пользователи Facebook сразу же заговорили о пополнении семьи, завидев округлившийся животик жены Гордона.

Напомним, Дмитрий Гордон 31 мая возглавил предвыборный штаб партии "Сила и честь" на парламентских выборах, ответственной за информационную политику была Алеся Бацман.

У Дмитрия Гордона 6 детей. От первого брака - 27-летний сын Ростислав и 24-летний сын Дмитрий. А также 18-летний сын Лев и 20 -летняя дочь Елизавета. Алеся Бацман - вторая супруга журналиста. В браке с Алесей Бацман родились дочери Санта (в 2012 году) и Алиса (в 2016 году).

Фото: facebook.com/alesia.batsman

Как сообщала "Страна", известная актриса украинского происхождения Мила Йовович ждет третьего ребенка.

Также "Страна" писала, что знаменитый Квентин Тарантино в 56 лет впервые станет отцом.