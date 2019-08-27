Обильный град выпал в селе Лумшоры в Перечинском районе Закарпатской области. Непогода накрыла регион в понедельник, 26 августа и из-за этого местность стала выглядеть как заснеженная. Подтверждающее этот факт фото и видео опубликовал пользователь Василий Цимбора на своей странице в Facebook. "У нас зима уже", - отметил он.

Фото: facebook.com

Напомним, 13 августа райцентр Сторожинцы Черновицкой области 40 минут атаковал мощный град. Некоторые градины были размером с куриное яйцо. В результате были повреждены крыши домов, автомобили и серьезно пострадали огороды.

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