Национальное антикоррупционное бюро Украины затребовали у "Приватбанка" все документы об основаниях и условиях получения услуг от юридических советников и других консультантов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, соответствующее решение украинского суда было предоставлено "Приватбанку" 26 июля текущего года, на следующий день после завершения слушания дела против бывших акционеров в Апелляционном суде Англии и Уэльса. В постановлении указано, что основанием для следственных действий детективов НАБУ являются заявления 2017-2018 гг. от народных депутатов Рады прошлого созыва Александра Дубинина и Виталия Куприя, которые в СМИ и открытых источниках связываются с бывшими владельцами банка.

Однако в "Приватбанке" утверждают, что производства по их жалобам были остановлены следственными органами еще в 2017 году, но по неизвестным причинам восстановлены летом 2019 года. Кроме того, в финучреждении заявили, что детективы НАБУ настаивали на срочном изъятии документов, поскольку якобы возникла "реальная угроза изменения или уничтожения документов".

В банке также выразили удивление тем, что суд беспрекословно согласился с мнением детективов, что ПриватБанк якобы нарушил закон "О публичных закупках", хотя его действие на коммерческие банки не распространяется. При этом "Приватбанк" не участвовал в судебном процессе, а вынесенное постановление обжалованию не подлежит.

"Приватбанк выполняет решение суда и готов предоставить следствию все затребованные документы. В то же время банк обращается к руководству НАБУ с просьбой объективно и беспристрастно исследовать реальные причины и обстоятельства этого дела", - подчеркнули в финучреждении.

Банк также призывает руководство НАБУ гарантировать защиту адвокатской тайны и конфиденциальность изъятых документов, поскольку утечка информации может подорвать защиту интересов банка в судах Украины, США, Великобритании и Кипра, где "Приватбанк" борется за возмещение убытков, причиненных ему в период до национализации, на общую сумму более $6 млрд.

Напомним, Апелляционный суд Англии и Уэльса в конце июля рассмотрел апелляционную жалобу ПриватБанка (Киев) на решение первой инстанции о несоответствии юрисдикции иска финучреждения к экс-собственникам. Окончательное решение он объявит в октябре.

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