Следователи ГБР вместе с оперативным подразделением СБУ объяснили причину, по которой заблокировали процесс запуска сенсорной кнопки для голосования в Верховной Раде. Об этом сообщил глава ГБР Роман Труба на своей странице в Telegram.

По словам Трубы, силовики проводили осмотр центра управления системой "Рада" после того, как получили информацию, что руководство Аппарата Верховной Рады Украины собирается срочно вводить сенсорную кнопку как обязательный элемент во время голосования народных депутатов Украины.

По словам Трубы, инициатива является хорошей. Однако использование сенсорной кнопки могло поставить под сомнение легитимность всех принятых законов народными депутатами, ведь сейчас ее функционирование не предусмотрено действующим Законом "О Регламенте Верховной Рады Украины", что подчеркивает и Главное юридическое управление ВР в своем заключении.

В настоящее время ГБР устанавливает, что планировали и уже сделали отдельные руководители Аппарата ВР и нарушили ли они правила эксплуатации использования сенсорно-вычислительной системы.

Также Труба акцентировал, что силовики "приходили не с обысками, а обзором", на который получили разрешение Первого заместителя Руководителя Аппарата ВР.

Фото: t.me/truba_roman

Напомним, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков ранее и сам отрекся от сенсорной кнопки для голосований в Раде.

Также "Страна" подробно рассказывала о проблемах с внедрением сенсорной кнопки, которая должна была положить конец кнопкодавству.

Также мы сообщали, что кнопкодавами 2018 года оказались "Народный фронт" и БПП.