В приложении Instagram может исчезнуть встроенный мессенджер, вместо общения в Direct пользователям предложат устанавливать отдельное приложение. Об этом сообщает The Verge.

Сообщается, что новый мессенджер будет называться Threads, он даст пользователям соцсети возможность делиться не только сообщениями, но и своей геолокацией. Также можно будет расшаривать для людей из списка "близких друзей" свою скорость и время работы аккумулятора.

Сейчас новое приложение тестируется. По данным издания, после релиза мессенджера в самом приложении Instagram возможность общаться исчезнет. Instagram, в свою очередь, отказался от официальных комментариев.

Между тем, отмечается, что в мае текущего года Instagram прекратил работу над Direct, автономным приложением для обмена сообщениями, которое разрабатывалось с конца 2017 года. В то время руководители говорили, что бета-тестеры были разочарованы необходимостью переключаться между Instagram и вторым приложением, когда они хотят отправить сообщение. Сотрудники Instagram, которые работают с сообщениями, были переведены в команду Facebook Messenger в начале этого года в рамках более широкой консолидации с материнской компанией.

Напомним, на иконках Instagram и WhatsApp появится надпись "от Facebook".

Также мы писали, что Instagram обошёл Facebook в рейтинге самых опасных для психики социальных сетей.