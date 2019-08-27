Представитель президента в парламенте, народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук прогнозирует голосование за проект изменений в Конституцию № 7203 об ограничении депутатской неприкосновенности 29 августа, а окончательное принятие решения - в сентябре. Об этом сообщает "112 Украина".

Стефанчук отметил, что голосование настроены провести максимально быстро. "Если не будет сопротивления со стороны других фракций, и я очень надеюсь, что все это декларировали на протяжении 28 лет. Я очень надеюсь, что если мы все сплотимся вокруг этого законопроекта, это будет тот проект, который впервые сможет объединить ВРУ", - сказал он под стенами Верховной Рады во вторник, 27 августа.

Он выразил надежду, что законопроект поддержит "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". "Я, опять же, глубоко убежден, что дайте возможность нам – мы 29 августа, я думаю, проведем первое голосование, а уже в начале сентября постараемся сделать то, что не могли сделать в Украине за 28 лет", - заявил Стефанчук.

По его словам, вывод Конституционного суда относительно документа позволяет голосовать за него, чтобы "предварительно поддержать" и еще раз - чтобы окончательно внести изменения в основной закон. "Решение любого суда – это резолютивная часть. В резолютивной части решения Конституционного суда никаких замечаний относительно проекта № 7203 нет, и поэтому мы со спокойной душой выносим его на нормальную парламентскую процедуру голосования", - отметил Стефанчук.

Ранее "Страна" разбиралась, как Зеленский хочет держать под контролем свою фракцию.

Также в "Слуге Народа" назвали парламентские комитеты, которые готовы отдать оппозиции.