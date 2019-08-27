В селе Новая Басань Черниговской области пьяный сотрудник СБУ управлял автомобилем, в котором находились его товарищи, и стрелял по прохожим. Об этом сообщает издание "Високий Вал".

В полицию ночью обратилась женщина. Она рассказала, что по центру населенного пункта ездит автомобиль с нетрезвым водителем и пассажирами, которые стреляют по людям. Женщина сообщила полиции, что к ее компании подъехало неизвестное авто Skoda, оттуда вышли люди и четыре раза выстрелили в их сторону. Заявительница спряталась, чтобы вызвать полицию. Женщина была напугана и не могла сообщить, есть ли пострадавшие.

На место происшествия выехали полицейские. Оказалось, что автомобилем управлял сотрудник СБУ в нетрезвом состоянии.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на областную полицию, на правонарушителя составили протокол по ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения), что наказывается штрафом в размере 10 200 грн. В полиции также подчеркнули, что отреагировали на это происшествие в рамках действующего законодательства. В управлении СБУ в Черниговской области отметили, что фигурант инцидента не является сотрудником регионального управления, он – из столицы.

Как сообщала "Страна", в Чернигове мужчин поймали на езде на авто убитой семейной пары.

Напомним, в Луганской области СБУшник и командир воинской части ООС получали взятки от контрабандистов.

Также стало известно, что в Черкассах сбушники провели обыски у местного писателя из-за "размещения статей о Томосе".