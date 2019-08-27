Стоимость переноса столицы Индонезии из перегруженной и загазованной Джакарты в провинцию Восточный Калимантан оценили в $32,8 млрд. Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на MarketWatch.

Отметим, что сумма затрат на перенос столицы Индонезии оказалась лишь ненамного меньше доходной части бюджета Украины-2019. В пересчете она составляет около 814,5 млрд гривен, то есть около 80% от 1026 млрд запланированных доходов бюджета нашей страны.

Новая столица Индонезии, у которой пока нет названия, расположится на участке площадью 180 тыс. гектаров в регионе с хорошо развитой инфраструктурой - вблизи городов Баликпапан и Самаринда. Важным фактором при выборе участка для новой столицы стала оценка рисков всевозможных стихийных бедствий, являющихся традиционными для Индонезии - одной из самых небезопасных стран в плане сейсмической активности. Исследования показали минимальный риск наводнений, землетрясений, цунами, лесных пожаров, извержения вулканов, а также оползней на выбранном участке.

По словам президента Индонезии Джоко Видодо, решение было принято после трех лет внимательного изучения этого вопроса.

Перенос столицы, на который потребуется примерно 10 лет, будет стоить Индонезии порядка 466 трлн рупий ($32,5 млрд). Он добавил, что из бюджета выделят 19% от этой суммы, а остальная часть будет профинансирована в рамках взаимодействия государства и бизнеса, а также за счет прямых инвестиций государственных компаний и частного сектора.

Президент Индонезии одобрил общий план переноса столицы в апреле 2019 года. В понедельник он объявил, что его правительство готовит соответствующий законопроект, который будет представлен на рассмотрение парламента.

По словам Видодо, нагрузка на Джакарту, являющуюся центром государственной власти, а также финансовым, деловым и торговым центром Индонезии - стала непомерной. В этом городе, расположенном на острове Ява, также находится крупнейший аэропорт и морской порт Индонезии.

В настоящее время 54% населения Индонезии, насчитывающего около 270 млн человек, проживает на острове Ява, являющемся самым густонаселенным регионом государства.

"Мы не можем позволить дальнейшего увеличения нагрузки на Джакарту и остров Ява в плане роста плотности населения, - заявил Видодо. - Это приведет к еще более серьезному экономическому неравенству между жителями Явы и другими регионами". Ранее президент Индонезии заявлял, что хотел бы отделить центр государственной власти от делового и экономического центра страны.

Джакарта, где проживает 10 млн человек, а с учетом пригородов - 30 млн человек, подвержена частым землетрясениям и наводнениям. Кроме того, в городе проходит постепенное проседание почвы из-за неконтролируемого изъятия грунтовых вод. Еще одной серьезной проблемой Джакарты являются дорожные пробки, которые обходятся экономики страны в $6,5 млрд в год.

В свою очередь, в провинции Восточный Калимантан куда намерены перенести столицу и где расположен национальный парк Кутай, проживает лишь порядка 3,5 млн человек.

Как сообщала "Страна", дискуссия о переезде столицы ведется в Индонезии уже более 50 лет. Еще в 1957 году президент Сукарно предложил перенести правительство в Палангкарайю. А в 2017 году перенос стали активно обсуждать в правительстве и парламенте Индонезии.

Напомним, что в начале августа жертвами землетрясения в Индонезии у берегов Суматры стали пять человек.