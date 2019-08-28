Сегодня православные христиане отмечают большой церковный праздник - Успение Пресвятой Богородицы. Это непереходящий праздник, он всегда отмечается в одну и ту же дату 28 августа. В народе этот день имеет еще и другое название - Первая Пречистая. В народе этот день также символизирует окончание лета.

Что означает Успение

Успение Пресвятой Богородицы относится к двунадесятым праздникам - то есть 20 самым главным церковным праздникам в году. Он посвящен кончине (успению) Божьей Матери. Согласно Святому Писанию, в этот день апостолы собрались вместе, чтобы почтить память и устроить погребение Марии Богородицы.

Считается, что Мария точно знала, когда умрет - за три дня до смерти ей явился архангел Гавриил и сообщил, что вскоре она "отойдет ко Христу Богу". Богородица решила подготовиться к этому. Так, по ее молитве ангелы сообщили об этом апостолам, которые проповедовали в разных землях, чтобы они пришли проститься с ней. После того, как Мария отдала все необходимые распоряжения и попрощалась с учениками Христа, в комнате засиял яркий свет, который был сильнее светильников. Присутствующие увидели, как открылась крыша, а на небесах появился Иисус Христос в окружении ангелов и архангелов, святых праотцов и пророков. После этого видения Мария скончалась.

Что нужно и чего нельзя делать на Успение Богородицы

В этот праздник верующие должны сходить в церковь и помолиться, поставить свечу за родных и близких. Раздать милостыню и угощения нищим и малоимущим. В этот праздник нужно проявлять щедрость, и тогда в течение года вы не будете знать нужды.

На Успение принято молиться за детей, так как Богородица очень чутко прислушивается к таким молитвам в этот день. Также просят о том, чтобы девушки поскорее вышли замуж.

Считается хорошей приметой свататься на Успение - тогда брак будет крепким и счастливым.

В народе в день Успения было принято делать заготовки на зиму - консервацию, разносолы. Пора богатого урожая заканчивается, и нужно успеть подготовить припасы.

На Успение нельзя ссориться, ругаться, сквернословить - иначе в доме весь год будут ссоры и склоки.

Также считается плохой приметой резать что-то ножом - поэтому хозяйки старались наготовить угощение на Успение накануне, а такие продукты, как хлеб, в этот день лучше ломать руками.

В народе считалось, что сегодня нельзя ходить босыми ногами по росе - могут "прилипнуть" болезни. Также не рекомендуется устраивать шумные бурные гуляния.

Открытки и картинки с Успением Пресвятой Богородицы