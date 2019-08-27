Сегодня, 27 августа, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что период западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Макрона, эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений. "Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются", - отметил он, выступая на совещании послов республики. По его словам, "это, в частности, укрепление новых держав".

"Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии", - добавил Макрон.

Французский лидер также заявил, что Франции необходимо глубоко переосмыслить и построить новые отношения с Россией.

Напомним, французский президент возмутился грубым замечанием бразильского коллеги относительно его супруги.

Ранее сообщалось, что лидеры G7 получили от Макрона в подарок часы из собранного в океане пластика.

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