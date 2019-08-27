Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский полагает, что акция против министра внутренних дел Арсена Авакова, которую анонсировал блогер-порохобот Роман Синицын, связана с экс-президентом Петро Порошенко. Об этом он написал в Facebook.

"Можно по разному относиться к Авакову. Но что касается Синицына - никакой разности во мнениях быть не может: калиброванный порохобот, системно отстаивавший интересы Порошенко. Поэтому его призыв правильно читать так: Порошенко призывает идти на протест к АП против своего бывшего партнера по "коалиции достоинства"", - написал Дубинский.

Он полагает, что Петр Порошенко боится, что если Арсен Аваков останется главой МВД, он пойдет против него и "загонит его под плинтус".

Отметим, что сама акция должна начаться 28 августа в 19:00 у здания Офиса президента на Банковой.

Скриншот: Facebook/ Олександр Дубінський

Напомним, ранее в "Слуге народа" сообщили, что министрами могут остаться Маркарова, Аваков и Супрун.

Также мы писали, что Аваков призвал "кончать" Порошенко по закону, заявив, что экс-президент должен отвечать за то, чего заслужил.