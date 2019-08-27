Олигарх Виктор Пинчук попросил перенести свой допрос в Генеральной прокуратуре Украины. Он проходит в качестве свидетеля в уголовном производстве о "черной бухгалтерии".

Об этом передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина". Пинчук не явился на допрос в указанное в повестке время – в 11:00 вторника, 27 августа. В то же время позже в Генпрокуратуре заявили, что он попросил перенести дату допроса.

"Нашим вторым следственным отделом он (Пинчук - Ред.) вызывался на допрос... Он официально обратился с письмом к следователю с просьбой перенести допрос. Он выразил готовность прибыть на допрос, готовность дать показания, но попросил перенести в связи с подготовкой его участия в мероприятиях "Ялтинской европейской стратегии" (конференция YES). Во-вторых, он пребывает за пределами Украины", - сказал журналистам начальник второго следственного отдела управления специальных расследований Генпрокуратуры Андрей Радионов. Однако в Генпрокуратуре не сообщили дату допроса – она будет определена позже.

Как сообщала "Страна", группа Пинчука расчищает группе Коломойского путь к месту второго вице-спикера. Руководство фракции "Батькивщина" отозвало своего кандидата на пост второго вице-спикера Верховной Рады Елену Кондратюк. Документ за подписью нардепа Андрея Кожемякина оказался в нашем распоряжении.

Напомним, что ранее в НАБУ запросили у Генпрокуратуры дела на Коломойского и Пинчука.