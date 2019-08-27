Во вторник, 27 августа в "Близзард" в 1:00 по Киеву официально запустили обновленную классическую ("ванильную") версию легендарной компьютерной игры World of Warcraft Classic. Она является одной из прародительниц всего жанра MMORPG игр.

Как и в WoW 2006 года, игроков ждут изначальные квесты, рейды, древа талантов и всё это с улучшенной графикой, но старой атмосферой. Чем же порадует долгожданная возрожденная WoW Classic, которую анонсировали еще два года назад?

На официальном Близзард говорится, что WoW Classic "это тщательно воссозданный мир WoW в его исходном виде. Механика боев, модели персонажей и древа умений полностью соответствуют оригинальной версии игры".

Blizzard сняла ограничения на создание персонажей - до десяти героев в любом из игровых серверов. Уже доступны английский, немецкий, французский и русский сервера. В течение нескольких месяцев обещают добавить новые функции и миры. Всего запланировано шесть обновлений.

В "ванилле" уже выявили список багов, которые не были исправлены на момент запуска, их будут устранять в процессе. В списке самых заметных ошибок - перекрывающиеся звуковые эффекты, неверная анимация, не обновляющиеся автоматически макросы, а также застревающие питомцы охотников и забредающие не туда NPC.

В Европе доступны 12 игровых серверов World of Warcraft Classic. Но они открыты для жителей не всех стран. В первый день из-за наплыва игроков серверы не справлялись с нагрузкой и в игре были заметны "лаги". Очереди на определенные миры достигали 20 тысяч человек и чтобы зайти в игру приходилось ждать по несколько часов.

Чтобы поиграть в World of Warcraft Classic, нужно купить подписку.

Видео: youtube.com/xDlate Warcraft