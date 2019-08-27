Президент УЕФА Александр Чеферин сделал неожиданный, но очень многозначительный выбор. В качестве лауреата Награды президента УЕФА главный человек европейского футбола выбрал в 2019 году бывшего нападающего сборной Франции и Манчестер Юнайтед Эрика Кантона.

"Это игрок наивысшего калибра. И награда - не только признание карьеры великого игрока с уникальным талантом, несравненным игровым стилем и несомненной харизмой. Она также чествует его за то, кем он является и кем стал: человеком, который отказывается от компромиссов, отстаивает свои ценности, высказывает свое мнение и, что еще важнее, вкладывает сердце и душу в поддержку тех вещей, в которые верит", - так прокомментировал свой выбор Александр Чеферин.

Официальный Twitter УЕФА разместил коллаж с великим футболистом и подписал его так - "Восстань, король Эрик".

Фото: twitter.com/UEFA

В этом призыве УЕФА есть свой смысл. После того как Эрик Кантона завершил карьеру на пике славы, он поставил на футболе жирный крест. Он снимался в кино, прожигал жизнь, тратил деньги направо и налево и отмечался лишь ядовитыми комментариями в адрес нынешних грандов и футбольных звезд.

Так, например в марте этого года, во время матча Лиги чемпионов Кантона на стадионе спровоцировал бразильцев после победы Манчестер Юнайтед над ПСЖ (3:1). Экс-футболист и один из его друзей, сидевшие в ложе по соседству с ложей Неймара, засовывали пальцы в рот и демонстрировали другие провокационные жесты. Это вызвало недовольство у отца Неймара. Драку удалось предотвратить лишь после вмешательства сотрудников "Парк де Пренс".

А на следующий день Кантона опубликовав в сторис своего Instagram фото Неймара на фоне жарящейся сосиски.

"Как барбекю, которое выносят весной, когда солнце начинает светить", - подписал тогда коллаж Кантона.

Но вернемся к награде президента УЕФА... Эрик Кантона получит ее в четверг, 29 августа, в Монако на церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Ранее этой награды удостаивались такие звезды мирового футбола, как Альфредо Ди Стефано, Бобби Чарльтон, Эйсебио, Раймон Копа, Йохан Кройфф, Франческо Тотти и Дэвид Бекхэм.

Награда президента УЕФА традиционно вручается за выдающиеся достижения, высокий профессионализм и исключительные личные качества. Александр Чеферин напомнил, что по завершении игровой карьеры Кантона взялся за улучшение жизни других людей.

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