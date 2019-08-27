В аннексированном Крыму украинского политзаключенного, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова отпустили из СИЗО. Об этом написал адвокат Николай Полозов.

Он напомнил, что задержали Бекирова в декабре 2018 года, при этом, несмотря на проблемы со здоровьем, его незаконно удерживали в СИЗО более 8,5 месяцев. При этом игнорировалось решение ЕСПЧ, который настаивал на применении срочных мер в связи с этой ситуацией.

27 августа российский суд в аннексированном Крыму изменил меру пресечения крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову и отпустил его из СИЗО под обязательство о явке в суд.

Скриншот, фото: Facebook/ Николай Полозов

Напомним, 12 декабря 2018 года при въезде в Крым силовики РФ 12 декабря задержали гражданина Украины, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Бекиров - один из крымскотатарских общественных активистов поселка Новоалексеевка. Его жена, Гульнара, является членом Меджлиса крымскотатарского народа. В январе 2018 года Эдем перенес операцию на сердце, в ходе которой ему были установлены 4 шунта. Кроме того, он носит съемный протез на правой ноге (ниже колена).

Также мы писали, что согласно рейтингу Freedom House, аннексированный РФ Крым считается "несвободным", равно как и Россия. Причиной послужило то, что этот процесс включает в себя нацеленные репрессии против крымских татар, а также тех людей, которые продолжают настаивать на своей украинской принадлежности.