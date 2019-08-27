Процедура юридического оформления обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией подходит к концу, сейчас ожидается указ президента Украины Владимира Зеленского о помиловании. Об этом со ссылкой на адвоката находящихся в Украине россиян Валентина Рыбина сообщает "Интерфакс-Украина".

"В настоящее время процедура юридического оформления участников процедуры обмена завершается, и пока она не завершится, никто никуда не поедет... Мы ожидаем, когда выйдет указ президентский о помиловании", - заявил Валентин Рыбин.

При этом прогнозов о сроках, в которые может произойти обмен, Рыбин не дает, не подтверждая информацию, что это случится 28-29 августа.

Напомним, 22 августа появилась информация, что Украина и Россия находятся на завершающей стадии процесса обмена удерживаемых граждан по формуле "33 на 33". А украинский адвокат Валентин Рыбин назвал ряд фамилий тех, кого Украина передаст в обмен на политзаключенных: Александр Баранов, Алексей Одинцов, Игорь Кимаковський, Евгений Мефедов и другие.

А уже 23 августа президент Владимир Зеленкий пообещал результаты переговоров об обмене удерживаемых лиц "в ближайшие дни".

В то же время мы писали, что представители российских силовых ведомств выступают против выдачи украинской стороне трех лиц в порядке обмена. Речь идет о режиссере Олеге Сенцове и членах УНА-УНСО Станиславе Клыхе и Николае Карпюке.