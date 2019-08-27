Президент США Дональд Трамп на встрече лидеров стран-членов "Большой семерки" использовал любую возможность, чтобы публично заявить о необходимости возвращения в состав объединения России.

При общении лидеров за закрытыми дверями он выступал с этим предложением еще более активно. Как сообщает американское издание Washington Post со ссылкой на работавших на встрече чиновников, "послание Трампа было таким: смысла в этих дискуссиях (в составе "Большой семерки" - Ред.) нет без Путина за столом".

В "Большую семерку" на текущий момент входят США, Франция, Британия, Германия, Япония, Италия и Канада.

Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп намерен пригласить президента России Владимира Путина на следующую встречу "Большой семерки" в США. При этом хозяин Белого дома допустил, что его российский колега может отказаться.

Отметим, что вскоре после завершения встреч на полях "Большой семерки" советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон прибыл в Киев. Он намерен встретится с чиновниками.

Олеся Медведева в своем блоге "Ясно.Понятно" разбиралась, какие выводы можно сделать из всех последних событий:

Видео: youtube.com/Страна.ua