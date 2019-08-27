Английский Манчестер Сити, за который выступает полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, выбросил в продажу специальные футболки в поддержку ЛГБТ-сообщества.

На белой футболке, вокруг эмблемы "горожан" находится радужная окантовка. Также на футболке помещена надпись "Together We Stand" ("Вместе выстоим" - Ред.) и логотип организации "Футбол против гомофобии". На спине размещен флаг ЛГБТ и надпись "Proud" ("Горжусь" - Ред.), выделенная светло-голубым цветом.

В онлайн-магазине форму можно приобрести всего за 30 долларов. И она была выпущена к традиционному гей-параду в Манчестере.

"Это идеальный способ для горожан выразить поддержку всему, что связано с ЛГБТ-сообществом и, конечно же, продемонстрировать любовь к команде", - так рекламируют товар маркетологи клуба.

Фото: mancity.com

Примечательно, что владельцы Манчестер Сити из ОАЭ не против такой акции с формой.

Ранее "Страна" сообщала, что Зинченко показал новую форму Манчестер Сити в салатово-розовых тонах.