В среду, 28 августа, у здания Офиса президента на Банковой состоится акция протеста против министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом в Facebook написал блогер Роман Синицын.

По его словам, Арсен Аваков саботировал и провалил переаттестацию в полиции, а также ответственен за провал реформы правоохранительных органов. Кроме того, Синицын упоминает, что Аваков, вероятно, знал о незаконной добыче янтаря, а также допустил побег из страны экс-бойцов "Беркута", которых подозревают в убийствах на Майдане.

"Кто убил Шеремета? Кто заказал убийство Амины Акуевой? Кто убил Кирилла Тлявова? Кто заказал нападение на Сергея Никитенко? Кто заказал убийство Сармата? Кто заказал нападение на Дмитрия Булаха? Кто привел во власть сумасшедшего дебила Илью Киву?" - задается вопросом Синицын.

Акция протеста против главы Министерства внутренних дел начнется в 19:00 у здания Офиса президента.

"За день до первого заседания Верховной Рады, где большинство и коалиция будет у партии "Слуга народа". Я иду к главному Слуге народа спрашивать, знает ли он, кто такие мусора... Знает Зеленский, какое доверие у населения к Арсена Авакова?" - написал Синицын.

Скриншот: Facebook/ Роман Сініцин

Напомним, в "Слуге народа" сообщили, что министрами могут остаться Маркарова, Аваков и Супрун.

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